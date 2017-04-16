Кривавий вибух у сирійському Алеппо: кількість жертв зросла (фото)

За інформацією Сирійської рятувальної служби, унаслідок вибуху біля автобусів з евакуйованими жителями Алеппо загинули щонайменше 100 осіб. Про це передає Associated Press.

Рятувальники кажуть, що з місця вибуху винесли щонайменше 100 тіл.

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Як повідомляв УНІАН, у сирійському місті Алеппо пролунав вибух біля автобуса, що перевозив евакуйованих біженців. У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, розташованого в Лондоні, заявили, що в результаті вибуху загинули щонайменше 16 осіб.

Сирійське державне телебачення в своєму офіційному акаунті в Facebook заявило про 39 загиблих унаслідок теракту.