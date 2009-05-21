Грузинська опозиція хоче продовжити акцію протесту до 26 червня
18:15, 21 травня 2009Світ
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Заяву віднесли в мерію Тбілісі
Лідери опозиції Грузії внесли до мерії Тбілісі чергову заяву про продовження мітингів до 22.00 26 червня.
Як повідомляє Gazeta.ru, у заяві вказано місця, де пройдуть акції протесту.
Згідно з грузинським законом про проведення мітингів, мерія повинна бути сповіщена про їх продовження не менше ніж за п`ять днів до закінчення дозволеного терміну.
Акції протесту опозиції раніше було продовжено до 26 травня.
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