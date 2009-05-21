Грузинська опозиція хоче продовжити акцію протесту до 26 червня

Лідери опозиції Грузії внесли до мерії Тбілісі чергову заяву про продовження мітингів до 22.00 26 червня.

Як повідомляє Gazeta.ru, у заяві вказано місця, де пройдуть акції протесту.

Згідно з грузинським законом про проведення мітингів, мерія повинна бути сповіщена про їх продовження не менше ніж за п`ять днів до закінчення дозволеного терміну.

Акції протесту опозиції раніше було продовжено до 26 травня.