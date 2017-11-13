У США загинула відома 26-річна модель: автомобіль на шаленій швидкості врізався в пальму

19:36, 13 листопада 2017
Світ
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За кермом авто був 33-річний Майкл Ламас, засновник імперії щодо імпорту конопель. Він помер на місці інциденту.

Дівчину викинуло з Lamborghini / Instagram/iamstephrvra

Відома модель Стефані Рівера трагічно загинула у віці 26 років. Дівчина отримала критичні травми під час страшної ДТП, пише Los Angeles Times.

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Відзначається, що аварія сталася 5 листопада. Дівчину викинуло з Lamborghini, яка рухалася на шаленій швидкості і врізалася в пальму поблизу американського міста Сан-Дієго, передає ТСН.

За кермом авто був 33-річний Майкл Ламас, засновник імперії щодо імпорту конопель. Він помер на місці інциденту.

За інформацією видання, Рівера була перспективною моделлю з мексиканського міста Тіхуана. За інформацією її співробітників, вона виділялася професіоналізмом і готовністю багато працювати.

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Фото: Instagram/iamstephrvra

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Теги: #модель Рівер ДТП