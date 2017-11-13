Мер Венеції назвав "скнарами" туристів, які скаржились на високі ціни у місті

В Італії мер Венеції Луїджі Брун'яро назвав туристів, які скаржаться на занадто високі ціни у місті «скнарами».

Як повідомляє «ЄП» із посиланням на The Local, "скнарами" мер італійського міста назвав британську сім'ю, яка поскаржилася на на рахунок на понад 500 євро за обід біля площі Святого Марка.

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"Те, що вони платили, є справедливим", - сказав він, коментуючи ситуацію додавши "Якщо ви приїжджаєте у Венецію, то вам слід знати, що ви у Венеції, і що вам доведеться витратити трохи грошей. Фактично, залиште чайові для всіх людей, які там працюють для вас".

"Ласкаво просимо, але ви повинні витрачати гроші", - заявив туристам мер міста Луїджі Брун'яро після серії інцидентів, в яких іноземці стверджували, що з них взяли завищену ціну у ресторанах Венеції.