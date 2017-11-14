Екс-глава Каталонії допустив вирішення кризи без відокремлення від Іспанії

Колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон заявив про те, що готовий розглядати різні шляхи виходу регіону з кризи, в тому числі і варіант, коли бунтівна провінція залишиться у складі Іспанії.

Про це він сказав в бесіді з журналістами, повідомляє 112.ua з посиланням на німецьке видання Die Welt.

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"Я готовий визнати і інший вид відносин з Іспанією, крім вимог про незалежність... Альтернативний розвиток подій абсолютно можливий. Я завжди виступаю за єдність", - сказав Пучдемон.

При цьому причину того, що відбувається колишній лідер Каталонії бачить у анулюванні статусу автономії від 2010 року, який був узгоджений парламентами країни і провінції.

Нагадаємо, іспанський суд арештував низку членів уряду колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Сам Пучдемон та ще чотири міністри втекли до Бельгії. Після того як Мадрид видав європейський ордер на арешт відстороненого лідера регіону, Пучдемон здався поліції. Утім, суд залишив його на волі під особисте зобов'язання. 17 листопада суд у Бельгії має розглянути питання екстрадиції Пучдемона та міністрів до Іспанії.