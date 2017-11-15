Зірка серіалу "Усі жінки відьми" здалася поліції через зберігання наркотиків

Поліція штату Вірджинія заарештувала американську актрису Роуз Макгоуен за зберігання наркотиків. Як повідомив шериф округу Лаудон, вона сама з'явилася в дільницю.

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«Міс Макгоуен з'явилася в окрузі Лаудон, штат Вірджинія, 14 листопада, щоб здатися за ордером, виписаним поліцією аеропорту, і була відпущена під заставу в п'ять тисяч доларів», - сказав шериф.

Ордер був виписаний 1 лютого після того, як в забутих речах на борту одного з літаків авіакомпанії United виявили сліди заборонених речовин. За версією слідства, ручна поклажа належала Макгоуен, повідомляє Variety..

Актриса заявила в Twitter, що це спроба змусити її замовкнути через звинувачення продюсера Харві Вайнштейна в згвалтуванні.

Про сексуальні домагання Макгоуен заговорила ще в 2016 році, проте не називала імені. Пізніше The New York Times дізналася, що акторка уклала мирову угоду з Вайнштейном і отримала від нього 100 тисяч доларів.