"Чи пили ви з Нілу?": в Єгипті відому співачку будуть судити за образу річки

Знаменитій єгипетській співачці Ширін належить судовий розгляд через необережно сказані під час одного з концертів слова. Діва заявила, що з річки Ніл не можна пити, а в країні це розцінили як нанесення шкоди суспільним інтересам.

Репліка була зроблена 37-річною співачкою, чиє повне ім'я Ширін Ахмед Абдель Вахаб, під час виступу на концерті в Об'єднаних Арабських Еміратах минулого року. Ширін попросили заспівати свою пісню Ma Shrebtesh Men Nilha ("Пили ви з Нілу?"). У відповідь виконавиця заявила, що якщо дійсно випити таку воду, то можна занести в організм паразитів, і порадила краще вживати мінеральну воду з пляшок.

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Після того, як запис події поширився в соцмережах, вибухнув скандал. Союз музикантів Єгипту прийняв рішення заборонити Ширін виступати в країні. Влада ж вирішили провести показовий суд над співачкою, який призначено на 23 грудня. Яке покарання може загрожувати виконавиці, поки невідомо, пише The Guardian.

Сама Ширін вибачилася перед співвітчизниками за свою ремарку. "Не пам'ятаю, що я так сказала, бо не могла мати такого на увазі, і це ні в якому разі не відображає мого ставлення до моєї нації. Прошу вибачення", - написала співачка на своїй сторінці в Facebook.

Ширін є однією з найпопулярніших поп-співачок арабського світу, а її пісні до останнього часу займали перші місця місцевих хіт-парадів. Крім цього, вона входила у склад журі арабської версії шоу "Голос".