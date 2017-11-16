Джуд Лоу вперше постав в образі молодого Дамблдора (відео)
У ролику показані і інші старі і нові герої всесвіту, придуманої письменницею Джоан Роулінг.
Британський актор Джуд Лоу вперше постав в образі молодого чарівника Албуса Дамблдора. Побачити його можна в тизері сиквела фільму «Фантастичні тварини і де вони мешкають» на сайті YouTube.
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У ролику показані і інші старі і нові герої всесвіту, придуманої письменницею Джоан Роулінг. З кліпу також випливає, що підзаголовок другій частині звучить як «Злочини Гриндевальда».
Головну роль у франшизі грає лауреат премії «Оскар» Едді Редмейн. Роль темного чарівника Гіллерта Гриндевальда дісталася Джонні Деппу.
За сюжетом, Гріндевальд, як і обіцяв, тікає з-під варти і починає збирати прихильників. Перешкодити йому може єдина людина, колишній кращий друг – Дамблдор, який закликає на допомогу Скамандера.