Північна Корея провела ядерні випробування

Північна Корея в понеділок провела випробування ядерної зброї, передає Agence France-Presse з посиланням на офіційну заяву керівництва Південної Кореї. Офіційний Пхеньян також підтвердив інформацію про успішно проведене ядерне випробування.

Як повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), випробування, які були проведені під землею, завершилися "успішно".

За даними південнокорейського новинного агентства Yonhap, випробування було проведене сьогодні вночі в районі міста Кільчжу на північному сході КНДР. У зв`язку з ядерним випробуванням президент Південної Кореї Лі Мін Бак скликав екстрене засідання ради національної безпеки.

Повідомляється, що в районі ймовірного ядерного випробування було зафіксовано "штучний" землетрус магнітудою 4,5. Епіцентр землетрусу, уточнює CNN з посиланням на Геологічну службу США (USGS), був на глибині десяти кілометрів.

Перші випробування ядерної зброї КНДР в жовтні 2006 року, нагадує Лента.ру, також пройшли на полігоні, розташованому неподалік Кільчжу. Після ядерних випробуваноь ООН наклала на Пхеньян ряд санкцій, зокрема, заборонила іноземним компаніям поставляти в КНДР матеріали, які використовуються в ядерних розробках.

Державний департамент США консультується з союзниками щодо інформації про проведення КНДР ядерних випробувань. "Ми в курсі повідомлень про ядерне випробування, проведене Північною Кореєю. Ми консультуємося зараз з нашими союзниками. Тільки-но ми визначимося з фактами, ми зможемо сказати більше", - сказали РІА "Новости" в Держдепі.