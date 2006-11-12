У Південній Осетії проходять вибори Президента і референдум про незалежність
11:59, 12 листопада 2006Світ
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США, Євросоюз і НАТО засудили референдум
У Південній Осетії проходять вибори Президента і референдум про її незалежність від Грузії.
Як передає радіо «Свобода», за повідомленням влади в Цхінвалі на території самопроголошеної республіки посилено заходи безпеки, обмежено рух транспорту.
США, Євросоюз і НАТО засудили референдум, наголосивши, що він лише ускладнить ситуацію в регіоні.
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