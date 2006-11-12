У Південній Осетії проходять вибори Президента і референдум про незалежність

У Південній Осетії проходять вибори Президента і референдум про її незалежність від Грузії.

Як передає радіо «Свобода», за повідомленням влади в Цхінвалі на території самопроголошеної республіки посилено заходи безпеки, обмежено рух транспорту.

США, Євросоюз і НАТО засудили референдум, наголосивши, що він лише ускладнить ситуацію в регіоні.