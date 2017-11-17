У НАТО розповіли про нарощування військової присутності РФ в Арктиці

Росія значно збільшила свою військову присутність в Арктиці, сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Як передає DW.com з посиланням на Die Welt, за словами Столтенберга, Росія активно відкриває законсервовані військові бази часів СРСР, розміщує нові озброєння і радари, а також вводить в експлуатацію новий флот криголамів. Вересневі навчання "Захід-2017" були частково проведені на Крайній Півночі, зазначив Столтенберг.

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"Союзники пильно стежать за нарощуванням російських військ в Арктиці. Альянс покладається на те, що будь-які розбіжності та територіальні суперечки між Росією і суміжними державами будуть вирішені за допомогою діалогу і дипломатії", – сказав генеральний секретар НАТО у номері Die Welt від п'ятниці, 17 листопада.

Навесні 2017 року Міноборони РФ повідомляло, що відновлює мережу полярних аеродромів в Арктиці і добудовує військові містечка. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". А в 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа.

Військова присутність РФ в Арктиці досягла безпрецедентних масштабів з часів холодної війни, відзначають західні оглядачі. Сенатор від Аляски Ден Салліван в травні закликав Вашингтон посилити військову присутність США в регіоні через нарощування збройних сил Москвою. За його словами, в квітні відбулися п'ять "провокаційних" інцидентів з російськими бомбардувальниками.