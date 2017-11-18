Біля берегів Японії буксир зіткнувся з есмінцем ВМС США

В центральній Японії есмінець ВМС США USS Benfold зіткнувся з місцевим буксиром, повідомляє Reuters.

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"На кораблі ніхто не постраждав, а USS Benfold завдано мінімальної шкоди, у нього подряпини на боці", - йдеться в повідомленні Сьомого флоту США.

Також повідомляється, що з невстановленої причини на буксирі не впоралися з керуванням. Інцидент буде розслідуватися.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ракетний есмінець США USS John S. McCain зіткнувся з нафтовим танкером Alnic MC, який ходить під прапором Ліберії.