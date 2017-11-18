Біля берегів Японії буксир зіткнувся з есмінцем ВМС США
20:41, 18 листопада 2017Світ
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На кораблі ніхто не постраждав, а есмінцю завдано мінімальної шкоди, у нього подряпини на боці.
Ілюстрація REUTERS
В центральній Японії есмінець ВМС США USS Benfold зіткнувся з місцевим буксиром, повідомляє Reuters.
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"На кораблі ніхто не постраждав, а USS Benfold завдано мінімальної шкоди, у нього подряпини на боці", - йдеться в повідомленні Сьомого флоту США.
Також повідомляється, що з невстановленої причини на буксирі не впоралися з керуванням. Інцидент буде розслідуватися.
Як повідомляв УНІАН, у серпні ракетний есмінець США USS John S. McCain зіткнувся з нафтовим танкером Alnic MC, який ходить під прапором Ліберії.
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