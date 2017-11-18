Сирійська авіація за три дні скинула 38 касетних бомб на передмістя Дамаска - ЗМІ

В результаті авіаударів і обстрілів підконтрольного загонам сирійської опозиції передмістя Дамаска - Східної Гути з 14 по 17 листопада загинули 45 мирних жителів, 307 поранені. Про це повідомляє Anadolu.

Читайте такожУ Сирії бойовики захопили російську зброю (фото)

Повідомляється, що за три дні по передмістю столиці завдано 1058 артилерійських і 181 повітряний удар.

Крім того, авіація Асада скинула на жителів і захисників Східної Гути 38 касетних бомб. Серед загиблих - троє жінок і 13 дітей.

Інтенсивні атаки сил Асада в Східній Гуті тривають і зараз.

Згідно з інформацією, вранці 18 листопада ВВС режиму Асада завдали ще два удари по селищу Мадяра у Східній Гуті, загинуло шість місцевих жителів.