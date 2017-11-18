У Євросоюзі вирішили скоротити фінансову допомогу Туреччині
22:56, 18 листопада 2017Світ
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Цю допомогу виплачують для підтримки кандидатів у члени ЄС.
Ілюстрація / REUTERS
У Європейському союзі вирішили скоротити фінансову допомогу для Туреччини, що виплачується в рамках програми підтримки кандидатів у члени ЄС.
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Як повідомляє Deutsche Welle, під час обговорення бюджетного плану на 2018 рік було вирішено зменшити суму коштів, виділених Анкарі, на 105 млн євро порівняно з першим проектом бюджету, складеного Єврокомісією.
Крім того, ще 70 млн євро залишаються під питанням. Їх виплатять, лише якщо в Брюсселі побачать прогрес у дотриманні Туреччиною принципів правової держави.
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