США та НАСА долучилися до пошуків аргентинської субмарини, що зникла в Атлантичному океані (відео)

Космічна агенція США та літаки американського флоту долучилися до пошуків аргентинської субмарини "Сан-Хуан", що зникла в Атлантичному океані. На борту підводного човна перебувають 44 члени екіпажу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожВперше за п'ятдесят років: Канада направила субмарину до берегів ЯпоніїВостаннє моряки виходили на зв'язок три дні тому. Дизельна субмарина саме поверталася на свою базу, коли за 400 кілометрів від узбережжя зникла з радарів. У військово-морському флоті Аргентини сподіваються, що на облавку просто виникли проблеми з електрикою, і човен, залишившись без засобів зв'язку, піднявся на поверхню й чекає на порятунок.