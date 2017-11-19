Генерал ВПС США пообіцяв чинити опір наказам Трампа про ядерний удар

Генерал ВПС США, глава Стратегічного командування Джон Хайтен заявив, що буде перешкоджати можливому наказом президента Дональда Трампа про ядерний удар, якщо завважає його незаконним. Про це повідомляє телеканал CBS News.

«Деякі вважають, що ми дурні люди, але це не так. Якщо б у вас була така відповідальність, ви б теж думали про можливі сценарії», — сказав він.

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Коментуючи погрози Трампа завдати ядерного удару по КНДР, Хайтен пояснив, що командування десятиліттями розробляли порядок дій для подібного сценарію, який включає такі чинники, як необхідність, пропорційність удару, непотрібні втрати та інше.

«Я даю поради президенту, він мені каже, що робити. І якщо це незаконно, вгадайте, що станеться? Я скажу: пане президент, це незаконно. І він скаже: що буде законним?. І ми придумаємо варіанти. Це не так складно», — сказав він.

Раніше конгрес США вирішив розглянути питання про повноваження президента віддавати накази про застосування ядерної зброї. Сенаторів турбує непередбачувану поведінка Дональда Трампа на міжнародній арені — деякі з них вважають, що від глави США можна чекати чого завгодно, в тому числі наказу про запуск ядерних ракет.