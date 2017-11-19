Трампу рекомендуватимуть виділити Україні 47 мільйонів доларів на озброєння – ЗМІ

Рада національної безпеки США вирішила рекомендувати президентові Дональду Трампу виділити грант на суму 47 млн доларів для купівлі американської зброї Україною. Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерело у Державному департаменті США.

Рекомендація Трампу матиме план фінансування та продажу Україні високотехнічної оборонної зброї, включаючи потужні протитанкові ракети Javelin.

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Будь-яке рішення з цього питання має бути затверджене Конгресом США, а також Трампом. Якщо чинний господар Білого дому схвалить цю збройну угоду, це буде серйозна зміна партійної платформи республіканців. Адже коли Трамп був кандидатом у президенти, до неї внесли поправки, за якими підтримку України "летальною оборонною зброєю" замінили більш розмитим визначенням "належна допомога".

Як повідомляв УНІАН, Сенат США схвалив проект закону про “Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони”, який містить дозвіл на виділення 350 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні. Законопроект спрямований на підпис президентові США.