Меркель шкодує про провал переговорів щодо створення коаліції

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) в понеділок, 20 листопада, висловила жаль у зв'язку із виходом Вільної демократичної партії (ВДП) із переговорів щодо створення нової урядової коаліції у ФРН. За словами Меркель, представники союзу ХДС/ХСС сподівалися, що учасники переговорів "йдуть одним шляхом" і можуть досягти згоди, як повідомляє DW.

Меркель заявила, що в понеділок повідомить федеральному президентові Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier) про стан справ. Канцлер підкреслила, що ХДС/ХСС в найближчі тижні продовжить діяти з повною відповідальністю. "Я як виконуюча обов'язки канцлера зроблю все, щоб в ці непрості тижні країна залишалася під правильним керівництвом", - додала Меркель.

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Голова ХСС Хорст Зеєхофер (Horst Seehofer) назвав провал коаліційних переговорів "тягарем" для Німеччини. Загальна домовленість була вже "на відстані витягнутої руки", - додав політик. За його словами, сторони також могли досягти єдності у питанні прийому біженців. "Це сумно", - заявив Зеєхофер про невдачу переговорів по "Ямайці".

Представники ще одного учасника переговорів, партії "Союз 90"/"зелені", також висловили жаль провалом переговорів. "Домовленість була можлива за наявності доброї волі", - заявив глава "зелених" Джем Оздемір (Cem Özdemir). Він сказав, що його соратники були готові до компромісу до останньої хвилини. За словами Оздемира, "зелені" у багатьох питаннях наблизилися, а в деяких - і переступили свій "больовий поріг". На думку політика, ВДП ще на початку дня в неділю прийняла певне рішення.

Раніше про свій вихід з переговорів щодо створення урядової коаліції оголосив лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер (Christian Lindner). Він обґрунтував це "відсутністю довіри" серед учасників переговорів.