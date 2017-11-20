American Music Awards 2017: оголошено переможців премії (фоторепортаж)

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премій American Music Awards. Тріумфатором премії цього року став автор і виконавець Бруно Марс, який переміг в номінації "Артист року", повідомляється на сайті премії.

Бруно Марс став переможцем ще в семи номінаціях конкурсу, в тому числі "Краще відео року", "Кращий альбом" і "Кращий виконавець-чоловік".

Кращим молодим артистом став Найл Хоран, найкращою виконавицею - Леді Гага. У номінації для дуетів і груп перемогли Imagine Dragons.

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У номінації "Краща колаборація" перемогли Луїс Фонсі і Дедді Янкі, які виконали свій хіт "Despacito" разом з Джастіном Бібером.

Премія за "Тур року" дісталася групі Coldplay. Кращою виконавицею Soul/R&B стала Веуопсе, а кращою латино-виконавицею визнали Шакіру.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Каліфорнії вручили премії MTV Video Music Awards. Артистом року став Ед Ширан.