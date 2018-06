У Каліфорнії вручили премії MTV Video Music Awards (фоторепортаж, відео)

В Інглвуді, Каліфорнія, відбулася 34-та церемонія вручення премій MTV Video Music Awards.

У номінації "Артист року" переміг автор хіта Shape of You британець Ед Ширан. Він обійшов таких зірок, як Аріана Гранде, Бруно Марс, Кендрік Ламар, Лорд і The Weeknd.

Справжнім тріумфатором цього року став репер Кендрік Ламар: кліп Humble переміг у номінаціях "Відео року", "Найкраще hip hop відео", "Найкращий арт-дірекшн", "Найкраща режисура", "Найкращі спецефекти". У цьому відео обігрується тема знаменитої фрески Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря".

Почесну нагороду за відеодосягнення імені Майкла Джексона отримала Пінк.

А Тейлор Свіфт на церемонії MTV VMA представила новий кліп на пісню Look What You Made Me Do.

Наводимо повний список переможців MTV VMA-2017:

"Відео року" - Kendrick Lamar HUMBLE

"Артист року" - Ed Sheeran

"Найкращий молодий артист" - Khalid

"Найкраще хіп-хоп відео" - Kendrick Lamar HUMBLE

"Найкраще танцювальне відео" - Stay Zedd & Alessia Cara

"Пісня літа" - XO Tour Llif3 Lil Uzi Vert

"Найкраща поп-композиція" - Fifth Harmony ft. Gucci Mane Down

"Найкраща рок-композиція" - Twenty One Pilots Heavydirtysoul

"Найкраща хореографія" - Fade - Kanye West (Teyana Taylor, Guapo, Matthew Pasterisa, Jae Blaze & Derek Watkins)

"Найкраща колаборація" - Zayn & Taylor Swift "I don't Wanna Live Forever" (Fifty Shades Darker)

"Найкращий арт-дірекшн" - Kendrick Lamar HUMBLE

"Найкраща режисура" - Kendrick Lamar HUMBLE

"Найкращий монтаж" - Wyclef Jean (Young Thug Editors: Ryan Staake, Eric Degliomini)

"Найкращі візуальні ефекти" - Kendrick Lamar HUMBLE