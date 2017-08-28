У Каліфорнії вручили премії MTV Video Music Awards (фоторепортаж, відео)
Артистом року став британський співак Ед Ширан.
В Інглвуді, Каліфорнія, відбулася 34-та церемонія вручення премій MTV Video Music Awards.
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У номінації "Артист року" переміг автор хіта Shape of You британець Ед Ширан. Він обійшов таких зірок, як Аріана Гранде, Бруно Марс, Кендрік Ламар, Лорд і The Weeknd.
Справжнім тріумфатором цього року став репер Кендрік Ламар: кліп Humble переміг у номінаціях "Відео року", "Найкраще hip hop відео", "Найкращий арт-дірекшн", "Найкраща режисура", "Найкращі спецефекти". У цьому відео обігрується тема знаменитої фрески Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря".
Почесну нагороду за відеодосягнення імені Майкла Джексона отримала Пінк.
А Тейлор Свіфт на церемонії MTV VMA представила новий кліп на пісню Look What You Made Me Do.
Наводимо повний список переможців MTV VMA-2017:
"Відео року" - Kendrick Lamar HUMBLE
"Артист року" - Ed Sheeran
"Найкращий молодий артист" - Khalid
"Найкраще хіп-хоп відео" - Kendrick Lamar HUMBLE
"Найкраще танцювальне відео" - Stay Zedd & Alessia Cara
"Пісня літа" - XO Tour Llif3 Lil Uzi Vert
"Найкраща поп-композиція" - Fifth Harmony ft. Gucci Mane Down
"Найкраща рок-композиція" - Twenty One Pilots Heavydirtysoul
"Найкраща хореографія" - Fade - Kanye West (Teyana Taylor, Guapo, Matthew Pasterisa, Jae Blaze & Derek Watkins)
"Найкраща колаборація" - Zayn & Taylor Swift "I don't Wanna Live Forever" (Fifty Shades Darker)
"Найкращий арт-дірекшн" - Kendrick Lamar HUMBLE
"Найкраща режисура" - Kendrick Lamar HUMBLE
"Найкращий монтаж" - Wyclef Jean (Young Thug Editors: Ryan Staake, Eric Degliomini)
"Найкращі візуальні ефекти" - Kendrick Lamar HUMBLE