Вокалістка, яка пішла з Crystal Castles, звинуватила колишнього партнера у секс-насильстві, він подав до суду за наклеп

Еліс Гласс пішла з канадського дуету Crystal Castles у 2015 році, але вони з Ітаном Кетом так і не уклали мир. У підсумку справа дійшла до суду, повідомляє Dazed.

Після виступу в Чикаго Еліс очікував неприємний сюрприз - вона отримала повістку до суду. Документ вручила їй людина, яка видала себе за її фаната. Еліс не розгубилася, плюнула на папери, сфотографувала їх і виклала у Twitter з підписом "побачимося в суді, г***нюк". Кет звинуватив її у наклепі.

Раніше Гласс опублікувала заяву, в якій звинуватила Кета у психологічному і фізичному насильстві. Вона зробила це на хвилі викриттів ряду відомих чоловіків, які здійснювали сексуальне насильство.

"Він маніпулював мною. Він знав мої слабкі місця і користувався цим. Протягом багатьох місяців він давав мені наркотики і алкоголь, після чого ми займалися сексом в його квартирі. Це не завжди було за моєю згодою", - розповіла Гласс.

"Мене обурила і зачепила недавня заява Еліс про мене і наші з нею стосунки. Її історія - чистий вимисел, і зараз я раджуся з юристами з цього приводу. На щастя, є багато свідків, які можуть підтвердити і підтвердять, що я ніколи не був жорстоким по відношенню до Еліс", - заявив у відповідь Кет через свого адвоката.

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Еліс Гласс покинула Crystal Castles у 2015 році після того, як Кет заявив, що вона "не має відношення до найвідоміших пісень Crystal Castles". Гласс у Crystal Castles замінила Едіта Френсіс. У новому складі колектив влітку минулого року випустив платівку Amnesty (I). У липні 2017 року дует виступив у Києві.

Еліс почала сольну кар'єру, її дебютний альбом Without Love вийшов у серпні цього року.