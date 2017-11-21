ВМС Аргентини: зафіксований шум не надходив від зниклого підводнго човна

02:39, 21 листопада 2017
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Про втрату зв'язку з підводним човном San Juan, на борту якого знаходяться 44 людини, у ВМС Аргентини повідомили 17 листопада.

Підводний човен San Juan / REUTERS

Зафіксований гідролокаторами шум у Південній Атлантиці, де затонула аргентинська субмарина, має біологічне походження. Про це 20 листопада заявив представник військово-морського флоту Аргентини Енріке Балбі, повідомило Associated Press.

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За його словами, експерти визначили, що це не був стукіт інструментів по корпусу підводного човна, як раніше повідомляли деякі ЗМІ. Шум почули приблизно в 360 км від узбережжя Аргентини, на глибині близько 200 метрів.

Про втрату зв'язку з підводним човном San Juan, на борту якого знаходяться 44 людини, у ВМС Аргентини повідомили 17 листопада. Вона йшла з порту Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральному регіоні країни. Зону, де в останній раз була зафіксована підводний човен, прочісують літаки і кораблі ВМС.

У військово-морських силах зазначили, що останній контакт з підводним човном стався 15 листопада. Допомогти з пошуками зголосилися Чилі, Уругвай, Перу, Бразилія, США і Великобританія.

San Juan побудували в Німеччині, до складу ВМС Аргентини субмарина увійшла в 1985 році. Довжина дизельної підводного човна досягає 66 метрів, вона розвиває швидкість до 25 вузлів. Судно такого типу може перебувати під водою до двох днів, не піднімаючись на поверхню.

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Теги: #аргентинська субмарина