Останній вихід "янгола": супермодель Алессандра Амбросіо йде з Victoria's Secret
Амбросіо 17 років співпрацювала з брендом, її поява на шоу Victoria's Secret 2017 в Шанхаї була останньою.
Один з "янголів" бренду Victoria's Secret 36-річна супермодель Алессандра Амбросіо заявила, що припиняє співпрацю з брендом. Про це вона написала в Instagram.
Амбросіо 17 років співпрацювала з брендом, її поява на шоу Victoria's Secret в Шанхаї була останньою.
Words cannot describe how grateful I am to have been working for this amazing brand that inspires me and women all over the world. In my wildest dreams I would have never imagined doing 17 Victoria's Secret Fashion Shows. Thank you Ed, and all my Victoria's Secret family for making these memories unforgettable. Last night was so emotional to say goodbye to my #angel sisters but we put on the biggest and best show ever. I could not have done without this all the love and support from my fans. It gives me great pride to be part the Victoria's Secret movement! I will always be cheering for you! Love you forever
"Ніякі слова не можуть описати, як я вдячна за те, що працювала з цим дивовижним брендом, який надихає мене і жінок у всьому світі. В моїх найсміливіших мріях я ніколи б не змогла подумати, що буду брати участь у 17-ти шоу Victoria's Secret", - написала вона.
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За повідомленнями ЗМІ, модель планує розвивати власну лінію купальників і піклуватися про своїх дітей.
Як повідомляв УНІАН, 20-го листопада відбулася одна з найкрасивіших подій року - шоу Victoria's Secret 2017. У розкішному спідньому по подіуму пройшли Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Сара Сампайо, Лілі Олридж, Кендіс Свейнпол.
В цьому році в коштовному Fantasy Bra за два мільйони доларів з жовтого золота, сапфірів і діамантів на подіум вийшла 27-річна Лаіс Рібейро.