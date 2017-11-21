Останній вихід "янгола": супермодель Алессандра Амбросіо йде з Victoria's Secret

Один з "янголів" бренду Victoria's Secret 36-річна супермодель Алессандра Амбросіо заявила, що припиняє співпрацю з брендом. Про це вона написала в Instagram.

Амбросіо 17 років співпрацювала з брендом, її поява на шоу Victoria's Secret в Шанхаї була останньою.

"Ніякі слова не можуть описати, як я вдячна за те, що працювала з цим дивовижним брендом, який надихає мене і жінок у всьому світі. В моїх найсміливіших мріях я ніколи б не змогла подумати, що буду брати участь у 17-ти шоу Victoria's Secret", - написала вона.

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За повідомленнями ЗМІ, модель планує розвивати власну лінію купальників і піклуватися про своїх дітей.

Як повідомляв УНІАН, 20-го листопада відбулася одна з найкрасивіших подій року - шоу Victoria's Secret 2017. У розкішному спідньому по подіуму пройшли Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Сара Сампайо, Лілі Олридж, Кендіс Свейнпол.

В цьому році в коштовному Fantasy Bra за два мільйони доларів з жовтого золота, сапфірів і діамантів на подіум вийшла 27-річна Лаіс Рібейро.