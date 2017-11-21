У Франції затримали російського мільярдера, члена Ради Федерації

У Ніцці затримали російського бізнесмена, члена Ради Федерації Сулеймана Керімова. У посольстві Росії у Франції повідомили, що Керімов був затриманий в аеропорту і доставлений у поліцейський відділок, передає Бі-бі-сі.

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Сенатор був затриманий ще ввечері у понеділок, 20 листопада, уточнили в прес-службі посольства Росії в розмові з агентством ТАСС. Керімов був доставлений у поліцейський відділок.

Про затримання мільярдера також повідомляє РИА Новости. "Співробітники канцелярії генконсульства в Вільфранш-сюр-Мер терміново прибули в аеропорт, потім домоглися зустрічі з Керімовим, яка пройшла в ніч на вівторок у поліцейській ділянці Ніцци", - сказав співрозмовник агентства.

Російські дипломати домагаються звільнення Керімова. Про причини затримання сенатора-бізнесмена офіційно поки не повідомляється.

Керімов був затриманий французькою поліцією в Ніцці у справі про ухилення від сплати податків, пише агентство Рейтер з посиланням на французьку прокуратуру.

51-річний Керімов з 2008 року представляє в Раді Федерації Дагестан, звідки він родом. Бізнесмен тривалий час був господарем махачкалінського "Анжі".

У рейтингу мільярдерів російського Forbes за 2017 рік Керімов займає 21 місце, його статки журнал оцінює в 6,3 млрд доларів. Сім'ї Керімовых належить 82,44% акцій компанії "Полюс", міжнародний аеропорт Махачкали.

У березні ЗМІ повідомляли, що на віллі у Франції, що імовірно належить Керімову, пройшов обшук.

"Зараз інформація про затримання перевіряється, якщо вона підтвердиться, то інцидент можна буде розцінити як провокацію", - сказав Інтерфаксу член Ради Федерації Франц Клінцевич.