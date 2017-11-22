У Зімбабве танцями зустріли новину про відставку Мугабе, стало відомо ім'я його наступника (відео)

Колишній віце-президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, якого раніше відсторонив від посади багаторічний лідер країни Роберт Мугабе, протягом найближчих 48 годин має намір взяти на себе управління країною. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника правлячої партії Зімбабве ЗАНУ-ПФ.

Раніше Мнангагва закликав Мугабе покинути свій пост. У своїй заяві колишній віце-президент підкреслив, що поки він знаходиться за межами Зімбабве і повернеться в країну лише тоді, коли йому гарантують безпеку. Кандидатуру Мнангагви підтримує ЗАНУ-ПФ.

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У вівторок спікер парламенту Зімбабве Джейкоб Муденда зачитав лист президента країни Роберта Мугабе, в якому той повідомив про свою добровільну відставку. У відповідь члени парламенту влаштували овації і танці прямо в залі законодавчого органу країни. Відео опубліковано на YouTube-каналі видання Meduza. На вулицях столиці Зімбабве Хараре почалося свято – люди вийшли з піснями і танцями, водії автомобілів сигналили. Роберт Мугабе керував Зімбабве протягом 37 років.