Остання картина Черчілля пішла з молотка майже за $500 тисяч

Картина "Ставок із золотими рибками в Чартвелле", що стала останньою роботою руки прем'єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля, була продана на аукціоні за 357 тисяч фунтів, що дорівнює 473,6 тисячі доларів, повідомляє Прайм.

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Як повідомляється на сайті аукціонного дому Sotheby's (Лондон, Великобританія), спочатку роботу Черчілля оцінювали в 50-80 тисяч фунтів.

Ім'я покупця аукціонний дім не розкриває.

Полотно було написано в 1962 році. Розмір полотна - 40 на 50,5 см.

На картині зображено одне з найулюбленіших місць легендарного міністра - в саду маєтку Чартвелл, графство Кент. Пізніше робота була подарована автором своєму охоронцеві, сержанту Едмунду Мюррею, який допомагав Черчиллю у підготовці мольберта та пензлів. До останніх торгів сім'я Мюррея зберігала полотно як сімейну реліквію.