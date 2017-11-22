США розширили санкційні списки проти КНДР

США розширили санкційні списки, пов'язані з КНДР. Про це прес-служба американського міністерства фінансів повідомила 21 листопада.

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Обмежувальні заходи за зв'язки з КНДР застосують щодо однієї фізичної особи (громадянин Китаю) та 13 юридичних осіб, деякі з яких зареєстровані на території КНР. Також одна компанія, Nam Nam General Corporation, працює на території Росії, Польщі, Китаю і Північної Кореї.

У санкційний список потрапили і 20 суден, які ходять під прапором КНДР.

США неодноразово посилювали санкції проти Північної Кореї за випробування ядерної зброї і балістичних ракет.

20 листопада президент США Дональд Трамп звинуватив КНДР у спонсоруванні тероризму і анонсував нові заходи.