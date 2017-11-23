Криза довкола КНДР: експерт пояснив, якою має бути стратегія інших країн щодо Північної Кореї

Куні Міяке, президент токійського Інституту зовнішньої політики, а в недавньому минулому — радник чинного прем'єра Японії, заявляє, що його країна здатна легко відбити напад Північної Кореї.

Як він розповів в інтерв'ю "Новому времени", криза довкола Північної Кореї, - далеко не нова.

"Щось подібне ми вже переживали у 1994 році, коли Північна Корея говорила про свій великий атомний реактор, а адміністрація Білла Клінтона точковими ударами планувала його зруйнувати", - нагадав Міяке.

Тоді, за його словами, він думав, що буде війна, але до цього явно не була готова Південна Корея. І на переговори ц Пхеньян полетів екс-президент США Джиммі Картер, і тоді ж вдалося досягти угоди про припинення ядерної програми.

Читайте такожСША розширили санкційні списки проти КНДР

"Незабаром у Білому домі змінилася адміністрація й риторика, Картер пішов, а ситуація з Північною Кореєю знову загострилася. Вже тоді було зрозуміло, що рано чи пізно Північна Корея отримає свою ядерну зброю, адже нічого щодо ліквідації ядерної програми і роззброєння зроблено не було", - зазначив екс-радник прем'єра Японії.

Він наголосив, що зараз повинні переконувати КНДР, а також Китай у тому, що нинішня позиція Північної Кореї залишається контрпродуктивною для її ж безпеки.

Про ці ж ризики важливо говорити з Китаєм, продовжив Міяке, оскільки ядерна Північна Корея стратегічно невигідна і йому.

"Давно час починати діалог про роззброєння і згортання програми ядерного озброєння", - підсумував президент токійського Інституту зовнішньої політики.

Як повідомляли ЗМІ, Білий дім розробив дві експериментальні стратегії на випадок ракетної атаки КНДР по американській території.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 24 листопада 2017 року