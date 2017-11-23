Мугабе отримав імунітет від кримінального переслідування і можливість залишитися в Зімбабве - ЗМІ

Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе отримав імунітет від кримінального переслідування і гарантії безпеки його перебування в країні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, передає РБК.

Уточнюється, що дані вимоги Мугабе висував як умови своєї відставки. За словами джерела агентства, 93-річний президент не хоче назавжди покидати Зімбабве. «Йому була важлива гарантія безпеки, щоб залишитися в країні. Але це не повинно перешкодити йому виїжджати за кордон, коли йому захочеться або доведеться», - сказав співрозмовник агентства.

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Мугабе за законом мав право назвати наступника, але не зробив цього. Ім'я його наступника оголосив парламент. Країну очолить Еммерсон Мнангагва. Він повинен приступити до виконання своїх обов'язків 24 листопада.

21 листопада спікер парламенту Зімбабве заявив, що Мугабе пішов у відставку. У проханні президента про відставку говорилося, що він залишає свій пост заради «забезпечення плавної передачі влади в країні. При цьому він вказав, що Мугабе добровільно вирішив піти з посади.

Це сталося після того, як парламент запустив процедуру імпічменту, щоб усунути президента від влади. До цього Мугабе відмовився добровільно піти у відставку, як того від нього вимагали члени правлячої партії ZANU-PF.

15 листопада військові, які до того часу вже контролювали столиці країни Хараре, помістили президента і його дружину під домашній арешт. Після цього президент Зімбабве в ефірі державного телебачення заявив, що не покине свій пост.