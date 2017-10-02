Стрілянина в Лас-Вегасі: все, що відомо про найбільший масовий розстріл в історії США (фото, відео)

Невідомий стрілок 1 жовтня відкрив вогонь по відвідувачах кантрі-фестивалю в Лас-Вегасі. Вже відомо, що злочинець перебував у кімнаті готелю і казино «Мандалай Бей» на 32 поверсі і стріляв з вікна.

EYEWITNESS: Chilling footage moment of active shooter opened fire on concert goers near Mandalay Bay resort in Las Vegas pic.twitter.com/7OfAwg0ReO — Josh Caplan (@joshdcaplan) October 2, 2017

Зловмисник відкрив вогонь під час концерту і стріляв кількома автоматними чергами.

Після перших пострілів почалася паніка. За даними ЗМІ, загальне число відвідувачів фестивалю склало до 30 тисяч чоловік.

Las Vegas'ta halka taramalı tüfekle ateş açılırken sahnede yer alan şarkıcı Jake Owen,ne olduğunu anlamadan şarkısını söylemeye devam etti. pic.twitter.com/ug2s03ptpo — Haberler (@Haberler) October 2, 2017

Пізніше влада закрила частину Лас-Вегаса після отримання повідомлень про стрілка. Перші дані про жертви були жахливими - стало відомо, що загинули 20 людей, більше 100 отримали поранення.

Проте пізніше стало відомо, що загинули не менше 50 осіб, ще понад 400 отримали різні поранення.

Серед загиблих виявилися в тому числі й офіцери поліції, які були присутні на концерті як глядачі. Ще двоє поліцейських, які отримали поранення, перебували при виконанні обов'язків.

Раніше повідомлялося, що був убитий і сам злочинець. У той же час за даними AP, після розстрілу чоловік сам вирішив накласти на себе руки.

Особистість злочинця вже встановлена. Стріляв 64-річний білий чоловік Стівен Пэддок, пенсіонер з Лас-Вегаса, який був місцевим жителем. Також ЗМІ поширюють його фото.

Поліція розшукувала супутницю стрілка - літню жінку Мерілу Денлі.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

У яких відносинах вони були - не повідомляється. Пізніше правоохоронці повідомили, що жінку знайшли, але зі стріляниною вона не пов'язана. Поліція вважає, що стрілець був "вовком-одинаком" у злочині.

Про причини події поки нічого невідомо. Вбивця не висував жодних вимог.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родичам загиблих в результаті стрілянини в Лас-Вегасі і назвав її "жахливою".

Розслідування триває.