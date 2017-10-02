Стрілянина в Лас-Вегасі: все, що відомо про найбільший масовий розстріл в історії США (фото, відео)

16:15, 02 жовтня 2017
Світ
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У Лас-Вегасі пенсіонер відкрив вогонь з автомата по відвідувачах кантрі-фестивалю, вбито не менше 50 осіб. Ще 400 були поранені.

Невідомий стрілок 1 жовтня відкрив вогонь по відвідувачах кантрі-фестивалю в Лас-Вегасі. Вже відомо, що злочинець перебував у кімнаті готелю і казино «Мандалай Бей» на 32 поверсі і стріляв з вікна.

Зловмисник відкрив вогонь під час концерту і стріляв кількома автоматними чергами.

edition.cnn.com

Після перших пострілів почалася паніка. За даними ЗМІ, загальне число відвідувачів фестивалю склало до 30 тисяч чоловік.

Пізніше влада закрила частину Лас-Вегаса після отримання повідомлень про стрілка. Перші дані про жертви були жахливими - стало відомо, що загинули 20 людей, більше 100 отримали поранення.

Проте пізніше стало відомо, що загинули не менше 50 осіб, ще понад 400 отримали різні поранення.

Ілюстрація / Lindsay Padgett via REUTERS

Серед загиблих виявилися в тому числі й офіцери поліції, які були присутні на концерті як глядачі. Ще двоє поліцейських, які отримали поранення, перебували при виконанні обов'язків.

Раніше повідомлялося, що був убитий і сам злочинець. У той же час за даними AP, після розстрілу чоловік сам вирішив накласти на себе руки.

Ілюстрація / REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus

Особистість злочинця вже встановлена. Стріляв 64-річний білий чоловік Стівен Пэддок, пенсіонер з Лас-Вегаса, який був місцевим жителем. Також ЗМІ поширюють його фото.

ЗМІ поширюють фото стрілка в Вегасі / mirror.co.uk, Twitter

Поліція розшукувала супутницю стрілка - літню жінку Мерілу Денлі.

У яких відносинах вони були - не повідомляється. Пізніше правоохоронці повідомили, що жінку знайшли, але зі стріляниною вона не пов'язана. Поліція вважає, що стрілець був "вовком-одинаком" у злочині.

Про причини події поки нічого невідомо. Вбивця не висував жодних вимог.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родичам загиблих в результаті стрілянини в Лас-Вегасі і назвав її "жахливою".

Розслідування триває.

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Новина в сюжеті: Стрілянина у Лас-Вегасі
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