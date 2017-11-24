У Німеччині установили "Пам'ятник ганьби" для одіозного націоналіста (фото)

У німецькому селі Борнгаґен на колишньому кордоні між Східною та Західною Німеччиною встановили "Пам'ятник загиблим євреям Європи" - подарунок одному з жителів села, одіозному політику від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Бйорну Геке (Björn Höcke).

Як пише DW, мистецький колектив з Берліна "Центр політичної краси" (ZPS) орендував ділянку по сусідству з будинком Геке у згаданому селі. Починаючи з середи, 22 листопада, там тепер стоять 24 бетонні блоки, таємно встановлені протягом ночі, не побачити які з будинку Геке просто не можливо.

Поліцію організатори акції поінформували завчасно, каже мистецький директор ZPS Філіпп Рух (Philipp Ruch). За даними Центру, експлуатація пам'ятника, включно з орендою ділянки, вже сьогодні профінансована на п'ять років наперед - завдяки пожертвам, які вдалося назбирати лише протягом 12 годин.

Організатори акції хочуть, аби пам'ятник таким чином став другим туристичним об'єктом села поряд із руїнами фортеці Ганштайн. За словами "уповноваженого з питань ескалації" ZPS Штефана Пельцера (Stefan Pelzer), "пам'ятник ганьби" Геке, можливо, навіть переживе в Борнгаґені його самого". Експлуатація об'єкта коштує 8400 євро на рік.

У партії "Альтернатива для Німеччини" ситуацію бачать, звісно, інакше. Керівник справами фракції АдН у земельному парламенті Тюрингії Штефан Меллер (Stefan Möller) закинув мистецькому колективу "ведення психологічної війни" та вимагає вжити заходів проти пам'ятника.

Як повідомляється, у січні 2017 року Геке виступив у східнонімецькому Дрездені з суперечливою промовою.

"Ми, німці, - єдиний народ, який викарбував у серці пам'ятник ганьби (німецькою буквально "Denkmal der Schande". - Ред.)", - сказав він.

Під цим пам'ятником Геке мав на увазі меморіал жертвам Голокосту біля Постдамер Платц у Берліні і звернувся з вимогою "розвернути політику історичної пам'яті на 180 градусів".

Після цієї промови мистецький колектив і вирішив встановити "Пам'ятник ганьби" для Геке.

Встановлений у Борнгаґені пам'ятник із сірих бетонних блоків є алюзією на 2711 бетонних плит Меморіалу жертвам Голокосту в Берліні, які з 2005 року нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв.

"Ми не можемо і не хочемо залишити без уваги абсурдні вимоги до історичної політики", - пояснює Філіпп Рух заяві ZPS.

Провокативна мистецька група вимагає від Геке, аби той став на коліна перед меморіалом у Берліні чи новозбудованим пам'ятником у Борнгаґені та попросив прощення за німецькі злочини під час Другої світової війни.