Американець на фургоні намагався підрізати кортеж Трампа

Американець на фургоні намагався підрізати кортеж президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на The Hill.

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Трамп прямував у свою резиденцію з гольф-клубу, коли його кортеж спробував підрізати червоний фургон. Водій автомобіля при цьому матюкався і демонстрував непристойні жести.

Згодом правоохоронці зупинили фургон. Про подальшу долю чоловіка не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США дівчину звільнили з роботи за непристойний жест кортежу Трампа.