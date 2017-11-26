Американець на фургоні намагався підрізати кортеж Трампа
04:07, 26 листопада 2017Світ
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Водій червоного фургона матюкався і демонстрував непристойні жести.
Дональд Трамп / REUTERS
Американець на фургоні намагався підрізати кортеж президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на The Hill.
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Трамп прямував у свою резиденцію з гольф-клубу, коли його кортеж спробував підрізати червоний фургон. Водій автомобіля при цьому матюкався і демонстрував непристойні жести.
Згодом правоохоронці зупинили фургон. Про подальшу долю чоловіка не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, раніше в США дівчину звільнили з роботи за непристойний жест кортежу Трампа.
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