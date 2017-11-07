У США дівчину звільнили з роботи за непристойний жест кортежу Трампа

У США дівчину, яка показала середній палець кортежу президента Дональд Трамп, звільнили з роботи.

Джулі Бріксман їхала повз кортеж на велосипеді, повідомляє lb.ua з посиланням на Huffington Post.

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Фотографію, яка швидко поширилася в соцмережах і на телеканалах в Америці, зробив фотограф Білого дому. Бріксман стала популярною. Їй навіть дали прізвисько she-ro, що означає "вона-герой".

"Я зробила те, що насправді думають багато американців", - сказала Бріксман, зазначивши, що навіть не підозрювала, що в той момент хтось міг її сфотографувати.

Lone cyclist responds to @POTUS motorcade shortly after departing Trump National Golf Club in Sterling, Va. (Photo: @b_smialowski/@AFP) pic.twitter.com/MKM1kVIyTY — Steve Herman (@W7VOA) October 29, 2017

Її роботодавець з державної компанії Akima LLC негативно сприйняв цей випадок і заявив, що жінка порушила політику підприємства.

У свою чергу Бріксман зазначила, що не позначала на сторінках в соцмережах місце своєї роботи, тому це ніяк не вплине на репутацію компанії. Її начальник заявив, що така поведінка співробітників може зашкодити бізнесу.