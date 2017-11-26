Верховний суд Зімбабве: виступивши проти Мугабе, армія діяла законно

Верховний суд Зімбабве визнав законними дії армії, які призвели до відставки президента Роберта Мугабе, повідомляє DW. "Згідно з постановою суду від 25 листопада, армія діяла у відповідності з конституцією для відвернення протиправного приходу до влади людей з оточення Мугабе", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, суд визнав незаконним звільнення Еммерсона Мнангагви з посади віце-президента. Мугабе звільнив Мнангагву за кілька днів до того, як сотні тисяч жителів столиці Хараре вийшли на марш за відставку президента. Мнангагву, якого вважали наступником колишнього президента, позбавили посади, оскільки Мугабе планував зробити своєю спадкоємицею дружину Грейс.

Також 25 листопада перед судом постав екс-міністр фінансів Зімбабве Ігнатіус Чомбо - його звинувачують у корупції та зловживанні повноваженнями.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Мугабе отримає з бюджету Зімбабве 10 млн доларів і довічну пенсію.