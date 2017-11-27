Партія Меркель прагне сформувати "велику коаліцію" з СДПН – ЗМІ

Керівництво партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку очолює Анґела Меркель, прагне вести переговори про велику коаліцію з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

Як повідомляє Deutsche Welle, ця заява партії пролунала після провалу попередніх консультацій про формування тристоронньої коаліції «Ямайка» за участі Вільної демократичної партії та блоку партій «Союз 90»/«Зелені».

Прем'єр-міністр федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Ґюнтер після кількагодинних консультацій у президії ХДС у Берліні заявив, що в партії не хочуть уряду меншості.

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«Ми маємо твердий намір утворити дієздатний уряд», - сказав він.

«На наше тверде переконання, це не уряд меншості, а союз, який базується на парламентській більшості. Це велика коаліція», - підкреслив Ґюнтер.

За його словами, лише якщо перемовини з соціал-демократами проваляться, потрібно буде обмірковувати подальші варіанти розвитку подій.

У керівництві партії хочуть визначитися зі стратегією ймовірних майбутніх переговорів після того, як почують позицію соціал-демократів. Партійний з'їзд СДПН відбудеться з 7 по 9 грудня в Берліні.

Позитивно оцінює можливість нової спроби створення великої коаліції і лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горст Зеегофер.

«Альянс консерваторів та СДПН - кращий варіант для Німеччини, ніж коаліція «Ямайка», нові вибори або уряд меншості», - заявив він напередодні виданню Bild am Sonntag.

Анґела Меркель 25 листопада уже заявляла, що відхиляє можливість перевиборів до Бундестагу. Просити виборців голосувати ще раз - цілковито неправильно, вважає вона. Лідер ХДС позитивно відгукнулася про майбутні переговори з очільниками ХСС та СДПН, які ініціює президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Меркель наголосила, що готова до них, і підкреслила, що перемовини слід проводити на основі взаємоповаги.

Раніше в СДПН неодноразово відкидали можливість повторного формування великої коаліції з ХДС/ХСС, але останнім часом у партії обговорюють можливість перспективи такого союзу.