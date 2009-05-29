Річна інфляція в зоні євро у травні зменшиться до 0,0%

За попередніми даними, річна інфляція у травні 2009 року (травень-2009 до травня-2008) в зоні євро становитиме 0,0%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У квітні 2009 року річна інфляція становила в єврозоні 0,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,2%.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.