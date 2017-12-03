Генерал США: Росія та Китай готуються до війни у космосі

У Росії та Китаї розробляється зброя, яку можна використати проти супутників. Таку думку висловив глава Стратегічного командування Збройних сил США генерал Джон Хайтен, передає CNN.

Читайте такожАвстралія стежитиме за мігрантами з космосу

Генерал вважає, що Росія і Китай створюють та випробовують «зброю для роботи в космосі, керовану із землі». За його словами, це робиться відкрито і не тримається в таємниці.

На думку Хайтена, Москва і Пекін бачили, як США успішно використовували супутники під час різних військових операцій, в тому числі у конфлікті в Перській затоці в 1991 році, і хочуть позбавити Вашингтон такої можливості в майбутньому. Він зазначає, що дані про запуски ракет по всьому світу фіксуються американськими супутниками, а захистити їх нелегко.

Хайтен упевнений, що таким чином країни хочуть «кинути виклик США і змінити баланс сил у світі». «Ми не можемо це дозволити», - заявив він.