Серед пасажирів зниклого лайнера Air France - 26-річний принц

Досі не опублікований поіменний список 216 пасажирів і 12 членів екіпажа, які знаходилися на борту лайнера. Згідно з інформацією, поширеною Air France, всього на А-330 летіли громадяни більш ніж 30 країн і територій. Найбільше в лайнері було французів - 61 людина.

Крім цього до цих пір невідомою залишається доля громадян Бразилії (58), Німеччини (26), Італії, Китаю (по 9), Швейцарії (6), Великої Британії, Лівану (по 5), Угорщини (4), Ірландії, Норвегії, Словаччини (по 3), Іспанії, Марокко, Польщі, США (по 2), Росії, Австрії, Аргентини, Бельгії, Гамбії, Нідерландів, Данії, Ісландії, Канади, Румунії, Туреччини, Філіппін, Хорватії, Швеції, Естонії, ПАР.

Велика кількість представників різних країн пояснюється тим, що багато хто з них мав намір зробити в Парижі пересадку.

Серед пасажирів зниклого літака - президент філіалу французької компанії Michelin в Південній Америці Луїс Роберту Анастасіу, 26-річний принц Педру Луїс ді Орлеанс і Браганса, нащадок імператора Бразилії Педру Другого.

Тим часом родичі пасажирів зниклого A330-200 у понеділок прибули до міжнародного аеропорту Ріо-де-Жанейро імені Тома Жобіма в очікуванні нової інформації про долю своїх близьких. Багатьом з них надається психологічна допомога.

Авіакомпанія Air France спільно з Національним агентством цивільної авіації Бразилії (Anac) відкрили центри допомоги в аеропорту і в одному з готелів Ріо, а також телефони гарячої лінії, за якими родичі пасажирів можуть одержати інформацію про рейс. У паризькому аеропорту "Руассі-Шарль де Голль", куди повинен був прилетіти зниклий рейс, також створено антикризовий штаб. Туди прибув президент Франції Ніколя Саркозі, а також міністри транспорту і розвитку Домінік Бассеро і Жан-Луї Борлоо.

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