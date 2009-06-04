Air France опублікувала перший список пасажирів рейсу Ріо-Париж

Авіакомпанія Air France опублікувала перший офіційний список пасажирів рейсу AF 447, повідомила телекомпанія "Глобу Ньюс".

На даний момент були названі тільки імена бразильців, що знаходилися на борту, згоду на публікацію яких отримали від бразильських властей, повідомив представник АК.

Деякі імена також не називаються на прохання сімей і близьких, повідомляє Air France.

Всього в списку 53 імені з 58 громадян Бразилії, що знаходилися на борту літака.

За даними авіакомпанії, імена пасажирів інших національностей не називаються за нормами французького законодавства, що обмежує публікацію списків пасажирів авіакатастроф.

Літак A330-200 компанії Air France рейса AF447, на борту якого були 228 осіб, вилетів в 01.00 за київським часом з міжнародного аеропорту Ріо-де-Жанейро імені Тома Жобіма в минулу неділю і повинен був приземлитися в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля близько 12.00 у понеділок, проте зв`язок з літаком був втрачений через чотири години після вильоту.

За деякими даними, лайнер потрапив над Атлантикою у грозовий фронт і у нього вийшла з ладу електросистема.

У вівторок бразильська влада заявила, що в Атлантичному океані на місці можливого падіння А330-200 приблизно за тисячу кілометрів на північний схід від узбережжя Бразилії виявлені уламки, зокрема крісла з літака. В середу представник Генштабу Франції підтвердив приналежність знайдених в Атлантиці уламків зниклому A330-200.

РІА “Новости”