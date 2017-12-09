У день боротьби з корупцією ООН підрахувала щорічний обсяг хабарів у світі

Щорічний обсяг хабарів у світі оцінюється в $1 трлн. При цьому світова економіка втрачає ще $2,6 трлн у зв'язку з корупційною діяльністю.

Читайте такожШлях боротьби з корупцією Україна ще не пройшла – посол СШАПро це повідомляє Центр новин ООН, нагадуючи, що сьогодні, 9 грудня, - Міжнародний день боротьби з корупцією.

За даними Програм розвитку ООН (ПРООН), у країнах, що розвиваються, втрати, пов'язані з корупцією, перевищують обсяги офіційної допомоги на цілі розвитку в 10 разів.

За даними організації Transparency International, Росія, Україна та Казахстан за індексом корупції займають 131 місце в світі.