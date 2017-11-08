Влада Саудівської Аравії конфіскує у корупціонерів до $800 млрд

Влада Саудівської Аравії в рамках кампанії по боротьбі з корупцією хоче конфіскувати до $800 млрд. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Читайте такожП'ятизірковий готель замість в'язниці: ЗМІ показали умови утримання саудівських принців-корупціонерів (відео)Джерела видання розповіли, що конфісковані кошти будуть спрямовані на скорочення бюджетного дефіциту. Газета також повідомляє, що більша частина коштів, які планується конфіскувати, перебувають за кордоном, через що процес їх вилучення може ускладнитися.

Крім того, Центральний банк Саудівської Аравії заморозив банкові рахунки фігурантів справ про корупцію.

За словами співрозмовників видання, раніше було затримано більше 60 принців, чиновників та інших впливових людей.

Про затримання в Саудівській Аравії принців, міністрів, а також колишніх чиновників стало відомо 5 листопада. У число висунутих їм звинувачень входять: відмивання грошей, зловживання владою, хабарництво і розтрата. Санкціонував арешти вищий комітет по боротьбі з корупцією, який створив король Сальман, а очолив кронпринц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд.