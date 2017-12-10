Заступник генсека ООН вперше за 7 років відвідав КНДР: заявив про "серйозний ризик" конфлікту

Заступник генерального секретаря ООН американець Джефрі Фелтман відвідав Північну Корею і попередив Пхеньян про «невідкладну потребу» запобігти прорахункам, які можуть призвести до міжнародного конфлікту.

Читайте такожГенсек НАТО заявив про здатність ракет КНДР долетіти до Європи та Америки

Як передає Радіо Свобода, ООН повідомила, що Фелтман зустрічався з міністром закордонних справ Лі Йон Хо та його заступником Пак Мон Гуком. Під час візиту, що відбувся з 5 по 8 грудня, Фелтман заявив владі КНДР, що існує «серйозний ризик», що «прорахунок може спричинити конфлікт», і закликав Пхеньян зберегти відкриті канали зв’язку зі світом.

Фелтман повідомив, що міжнародна спільнота віддана пошукам мирного вирішення конфлікту, викликаного випробуванням Північною Кореєю балістичних ракет і ядерних озброєнь на порушення резолюції ООН.

Місія Фелтмана до представників країни, що підтримує режим самоізоляції, була першим таким візитом високопоставленого дипломата ООН за сім років.