Порушення ракетного договору може призвести до глобальної гонки озброєнь - Stratfor

Сполучені Штати Америки прагнуть посилити тиск на Російську Федерацію через те, що є грубим порушенням Росією важливого договору про озброєння часів холодної війни. У соратників Трампа є кілька способів вплинути на Москву, однак якщо вони не прийдуть до консенсусу, все може закінчитися новою гонкою озброєнь, яка зачепить й інші країни.

Про це йдеться в матеріалі приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, пише "Апостроф".

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) – це основоположний договір з контролю над озброєннями між США і РФ, який зупинив дестабілізуюче нарощування ядерних ракет середньої дальності в Європі в 1980-х роках.

Штати звинуватили Росію в розробці, тестуванні та розгортанні крилатих ракет, які порушують норми, встановлені РСМД, а Москва у свою чергу звинуватила Вашингтон у розгортанні безпілотних літальних апаратів і ракетних установок, які також порушують умови договору.

Минулого тижня Держдепартамент США опублікував звіт, у якому рішуче спростував заяви Росії. Щоб чинити тиск на Москву і змусити її дотримуватися договору, Держдеп також оголосив, що Вашингтон готується вжити військових, дипломатичних та економічних заходів через імовірні порушення ключового договору про озброєння.

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Для гарантування дотримання договору Штати намагаються заручитися підтримкою своїх партнерів за НАТО, щоб виступити єдиним фронтом проти Росії. Минулого місяця на засіданні Ради НАТО міністр оборони США Джеймс Меттіс, як повідомляється, висунув Альянсу ультиматум: або члени НАТО спільно вживають заходи для покарання Росії у зв'язку з порушеннями РСМД до літа 2018 року, або Вашингтон буде діяти в односторонньому порядку. Крім того, Міністерство торгівлі США готує нові санкції проти російських компаній, що, як вважається, беруть участь у розробці зброї, що порушує умови договору.

Нарешті, США можуть чинити тиск на Росію у військовому відношенні. Наприклад, Конгрес США просунувся в питанні виділення коштів для розробки ракети, яка, якщо вона буде прийнята на озброєння, буде порушувати договір про РСМД. (Хоча поки що Штати будуть лише розробляти ракету, але не розгортати її). До того ж Вашингтон розглядає питання про розширення своєї військової присутності в Європі, а також про розвиток своєї системи протиракетної оборони. Якщо США вирішать ще більше посилити тиск, то можуть потім протестувати і розгорнути свої власні ракети, які будуть порушувати договір.

Крихкість договору про РСМД підкреслює застарілу структуру контролю над озброєннями, що залишилася після холодної війни. Ще більше ускладнює справу той факт, що дія Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) закінчується в 2021 році, і конфлікт навколо РСМД може перешкодити переговорам про продовження СНО-III. Якщо спір про РСМД закінчиться підривом СНО-III, це ще більше розгойдає і без того нестабільний режим контролю над озброєннями і призведе до нової глобальної гонки озброєнь між США і Росією, яка може втягнути та інші країни.