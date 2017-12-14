Живуть з переломами і не відчувають болю: в Італії вчені розкрили секрет сім'ї мутантів

В Італії живе незвичайна сім'я Марсіліс – її члени не відчувають болю. Причина – дефект гена ZFHX2, асоційованого з сприйняттям больових відчуттів, з'ясували генетики. Дослідження було опубліковане в журналі Brain.

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Така особливість називається гіпалгезією - знижена чутливість до болю. Це рідкісна спадкова патологія. В сім'ї Марсіліс шість чоловік - 78-річна жінка, дві її доньки та троє онуків. Ніхто з них не відчуває болю у звичному розумінні, лише незначний дискомфорт. Однак така особливість призводить до певних проблем - члени сім'ї часто не помічають навіть серйозні травми.

Коли лікарі оглянули пацієнтів, то виявили у них переломи рук і ніг, про які ті навіть не підозрювали, пише "Газета.Ru".

Несприйнятливість до болю від переломів і порізів у сім'ї Марсилис сусідить з іншими особливостями. Члени сімейства періодично страждають від головного болю і болю в животі, на особливо сильні відчуття реагують блювотою і втратою свідомості. Часом у них з невідомих причин піднімається температура.

«Іноді вони відчувають біль у момент травми, але він проходить дуже швидко. Наприклад, Летиція зламала плечову кістку, коли каталася на лижах. Але вона продовжила кататися, а ввечері вирушила додому. Вона не звертала уваги на перелом до наступного дня», — розповідає генетик Джеймс Кокс, один з авторів дослідження.

Протестувавши всіх шістьох членів сім'ї, дослідники встановили, що у них в різній мірі знижена чутливість і до механічного болю, і до болю від холоду або жару, і до болю від нанесення на шкіру пекучих речовин.

Деколи в основі втрати чутливості лежить дегенерація нервових закінчень, однак біопсія показала, що у сімейства Марсиліс щільність нервових закінчень була в межах норми.

Вивчення геномів кожного з членів сім'ї показало: у всіх них є мутація в гені ZFHX2.