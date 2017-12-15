ЄС не вдалося домовитися про реформування системи міграційних квот

Лідери країн Європейського союзу (ЄС) не досягли угоди щодо реформування системи квот на розселення мігрантів. Про це за підсумками переговорів повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає kommersant.ru. За його словами, тепер це питання буде передано на розгляд Ради ЄС на рівні міністрів.

Читайте такожЄвропарламент виступив за нову систему розподілу біженцівРютте розповів, що в ході переговорів обговорювалися три основних питання: боротьба з першопричинами міграції, необхідність рішення з фінансування і необхідність залучити всі 27 країн-членів у систему квот. Прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, що по перших двох питаннях погляди сторін збігаються. «Але з питання солідарності в ході дискусії були заявлені ті ж позиції, які ви чули при приїзді на саміт лідерів, і вони відповідають тим, яких вони дотримуються останні пару місяців», - сказав він.

Нагадаємо, кілька років тому в Європі почалася міграційна криза, в результаті якої країнам ЄС довелося прийняти близько 2,5 млн біженців. Брюссель ввів для європейських держав квоту по прийому мігрантів, проте не всі держави - зокрема, Польща, Словаччина, Угорщина - погодилися її виконувати.