Грузія зараз озброєна краще, ніж у серпні 2008-го
20:20, 06 червня 2009Світ
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Дані російського Генштабу
Армія Грузії на даний час озброєна вже краще, ніж під час серпневої агресії 2008 року, заявив начальник Генштабу Збройних сил Росії Микола Макаров.
"Події в Грузії серйозно змінили обстановку на півдні нашої країни і багато аспектів світової політики. На сьогодні Збройні сили Грузії мають більшу кількість техніки і озброєнь, ніж вони мали на момент початку агресії - в серпні минулого року", - сказав Макаров.
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