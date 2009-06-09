Лукашенко сказав Європі, що він не грається

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що зближення з Євросоюзом є давнім стратегічним курсом Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив 8 червня під час зустрічі з міністром закордонних справ Словенії Самуелем ЖБОГАРОМ.

«Ви повинні бути абсолютно впевнені, що все, що відбувається у відносинах з нашим західним партнером - Європейським Союзом, це не разовий захід з нашого боку, не якась гра - це здійснення нашого давнього стратегічного курсу», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, мотивація такого зближення є дуже простою: взаємна торгівля Білорусі та ЄС сьогодні приблизно дорівнює обсягу торгівлі з Російською Федерацією, водночас сальдо в торгівлі з країнами Євросоюзу - позитивне.

«Цим усе сказано. І ніхто не посміє ігнорувати цей факт. ЄС - це технології, кредитні ресурси, інвестиції», - наголосив Президент Білорусі.