Країни Балтії вимагають від ЄС прискорити заборону на імпорт російської нафти, – FT

У Польщі вважають за необхідне запровадити заборону "до кінця року".

Балтійські держави закликали Брюссель прискорити відкладені плани щодо заборони імпорту російської нафти, оскільки російський експорт енергоносіїв допомагає фінансувати війну Кремля в Україні.

Як пише Financial Times, на зустрічі міністрів енергетики в п’ятницю Естонія, Латвія та Литва закликали ЄС подати пропозиції щодо поетапного припинення імпорту.

Як повідомили джерела видання, комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен не прокоментував ці заяви на закритій зустрічі. Прес-секретар відмовився від коментарів, але Комісія пообіцяла представити пропозицію.

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ЄС домовився про поетапне виключення російського газу зі свого енергетичного балансу до осені 2027 року. Однак, за словами чиновників, війна з Іраном призупинила ці плани. Пропозиція щодо заборони на імпорт нафти мала бути винесена на обговорення 15 квітня, але в березні її було знято з попереднього порядку денного Комісії.

Водночас експерти зазначають, що просування заборони може зіткнутися з опором з боку країн, які сильно залежать від російської нафти, таких як Угорщина та Словаччина, а також із протидією з боку держав-членів, які зазнають труднощів через високі ціни на енергоносії.

Відповідаючи на запитання про можливість прискорення запровадження заборони, заступник міністра енергетики Польщі Войцех Врохна заявив Financial Times, що Варшава вважає за необхідне запровадити її "до кінця року".

"Але ми розуміємо побоювання щодо ціни, доступності [поставок] та конкурентоспроможності внаслідок цього. Це ціна, яку ми маємо заплатити, щоб стати незалежними від російських ресурсів", – зазначив він.

Ці заклики пролунали на тлі того, що тимчасова угода між США та Іраном збільшила потоки вантажів через протоку. Після зустрічі міністрів енергетики Йоргенсен заявив, що ситуація на Близькому Сході зробить "більш реальним" уникнення Європою дефіциту авіаційного палива та інших продуктів цього літа.

Однак він додав: "Ми маємо визнати, що якщо буде досягнуто угоди, знадобиться кілька місяців, щоб повернутися до нормального стану для нафти, і кілька років для газу".

Санкції проти РФ

Рада Європейського Союзу схвалила нові санкції проти РФ. До списку додано 34 особи та 47 організацій, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ, її "тіньовим" флотом нафтових і газових танкерів, а також інших суб’єктів, причетних до політичного втручання, а саме єпископа Російської православної церкви.

Також УНІАН повідомляв, що 14 червня Велика Британія затримала танкер "тіньового" флоту РФ, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. А 25 червня Військово-морські сили Франції затримали танкер "Deliver", що входить до складу тіньового флоту РФ.

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