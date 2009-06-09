Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Європейську народну партію з перемогою на виборах у Європарламент.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне привітання вона оголосила сьогодні на прес-конференції.

«Я хочу привітати своїх колег, лідерів європейських держав, лідерів партій, які здобули цю блискучу перемогу. Хочу побажати їм в новому Європейському парламенті успішної роботи, успішного подолання кризи, стабільності, процвітання Європі, завершення прекрасного європейського проекту, в якому обов’язково буде учасником Україна», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр зауважила, що вибори у Європарламент продемонстрували, що політичні сили, які долають кризу, перебуваючи при владі, можуть бути на виборах сильними.

«Вибори до Європейського парламенту і перемога Європейської народної партії якраз довели, що ті уряди, які можуть протистояти кризі, які демонструють високу якість роботи, якраз і перемагають і завойовують більшість в Європейському парламенті», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.