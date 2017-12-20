У Мексиці перекинувся туристичний автобус: загинуло 12 людей

У Мексиці автобус з туристами, які їхали подивитися на руїни цивілізації майя, перекинувся на вузькій дорозі між портом в місті Махахуал і Чакчобену. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В результаті ДТП загинули як мінімум 12 осіб: з них 11 туристів і один мексиканський гід. Ще 20 людей поранені. Серед жертв впізнали сімох громадян США і двох громадян Швейцарії. Особи інших досі уточнюють.

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Екскурсія до руїн майя відбувалася в рамках круїзу лайнерів Celebrity Equinox і Serenade of the Seas. Виїхали два автобуси. Пасажири другого з них розповідають, що побули в дорозі не більше 35-40 хвилин перед тим, як сталася аварія першого автобуса в колоні.

Зараз правоохоронці встановлюють причини ДТП. Компанія-організатор круїзу Royal Caribbean Cruises висловила співчуття сім'ям загиблих і взяла на себе витрати на транспортування і медичне обслуговування поранених.

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